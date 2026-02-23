Dèlia Brufau nos cuenta los secretos de su personaje en Sueños de libertad: "Mabel se verá involucrada en algún triángulo amoroso"

Dèlia Brufau es otra de las nuevas incorporaciones de la nueva temporada de Sueños de libertad. La actriz da vida a Mabel, la hija del matrimonio Salazar formado por Pablo y Nieves y hermana de Miguel, con quien tiene una muy buena relación. Mabel es una joven con grandes aspiraciones, pero que no ha encontrado su rumbo en la vida.

Mabel llega de Barcelona, donde sus padres se pensaban que estaba estudiando, pero en verdad estaba viviendo junto a su novio, a Toledo con la esperanza de comenzar una nueva etapa. Su llegada supondrá un importante cambio en la vida de los Salazar y se reflejará en la relación que mantiene con su madre con la que choca a pesar del cariño que se tienen.

"Para mí es una suerte estar en Sueños de libertad"

Hemos hablado con Dèlia Brufau, la actriz que da vida a Mabel y nos ha contado cómo han sido estos primeros meses de rodaje, cómo es su personaje y lo que le va a pasar a esta joven rebelde, pero de gran corazón, en los próximos capítulos de la serie más vista de la televisión.

La actriz nos ha contado que está muy contenta por formar parte de este gran proyecto y que todo los compañeros y equipo les han acogido muy bien: "Ya formamos parte de esta familia".

Dèlia Brufau, ha explicado cómo ha sido la llegada de Mabel a la colonia, "su llegada a Toledo es un choque con la realidad". La pequeña de los Salazar llega poco después que sus padres y su hermano y para sorpresa de toda su familia, Mabel no estaba estudiando una carrera. Tras esa noticia Pablo y Nieves se disgustan con ella y le obligan a quedarse y a labrarse un futuro.

Y es que Mabel tiene un espíritu soñador y libre, pero a su vez es una persona muy cercana y atenta que tiene muy presente a los suyos. Ella quiere salir de lo establecido por su familia y labrarse su propio camino a pesar de que eso pueda suponer algún que otro batacazo.

"Empieza a ver a sus padres de igual a igual"

La joven tiene bastantes encontronazos con sus padres. Ella se siente con una madurez que sus padres no ven y por lo cual no confían en ella del todo. Su madre querrá lo mejor para ella, pero en muchas ocasiones no coincidirán lo que hará que las discusiones sean frecuente. La persona en la que encontrará cobijo será su hermano Miguel, "es una relación de hermanos muy bonita" ha explicado Delia Brufau.

Uno de los puntos fuerte de la Mabel es su decisión y su seguridad. Lo demuestra a la hora de buscar trabajo, comienza una aventura en la cantina como camarera junto a Salva con quien hará equipo y quién sabe si algo más que amistad.

De hecho, la actriz nos ha desvelado que se va a ver involucrada en algún triángulo amoroso. ¿Será el formado por Salva, Claudia y ella?

¡Qué ganas de descubrirlo! ¡No te pierdas las aventuras de Mabel en Sueños de libertad y dale al play para disfrutar de todo lo que nos ha contado Dèlia Brufau!