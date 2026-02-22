Antena3
Xenia Tostado llega a Sueños de libertad con un personaje que lo va a revolucionar todo: “Beatriz es una superviviente de la vida”

La intérprete aterriza en la serie más vista de la televisión para dar vida a Beatriz Lejena, la mujer de Gabriel.

Xenia Tostado es uno de los grandes fichajes de esta temporada. La actriz se suma a Sueños de libertad con un personaje clave que va a desestabilizar la vida de Gabriel De la Reina por completo.

Beatriz es la mujer de Gabriel. Ambos se casaron en México muy enamorados, pero un viaje del empresario a Tenerife lo cambió todo para siempre. Gabriel se marchó para visitar a su madre y cuando volvió a México, Beatriz ya no estaba.

Ella pensó que Gabriel la había abandonado. Estaba convencida de que su marido había huido para así no hacer frente a los problemas que arrastraban en su matrimonio.

Ahora, tras la muerte de Delia, Beatriz ha llegado a Toledo para la lectura del testamento de Delia y allí se ha reecontrado con Gabriel descubriendo que se ha vuelto a casar y que tiene un hijo con Begoña.

Gabriel se reencuentra con su pasado: ¡Beatriz, su mujer, llega a Toledo!

Gabriel hará lo que sea necesario para alejar para siempre a Beatriz de su lado y que Begoña no descubra su doble vida, pero parece que la joven no le va a poner las cosas precisamente fáciles.

Hemos hablado con Xenia Tostado, lla actriz que da vida a Beatriz, y nos ha contado cómo ha sido su incorporación a Sueños de libertad, cómo es su personaje y todo lo que vamos a vivir con Beatriz en los próximos capítulos de nuestra serie favorita.

La intérprete no puede estar más feliz de formar parte de esta gran familia de Sueños de libertad: "Tengo un personaje que me encanta", nos ha contado emocionada.

"Ella quiere recuperar la vida que cree que le pertenece"

Y es que en palabras de la propia actriz; Beatriz es intensa, impulsiva y va a hacer hasta lo imposible con recuperar esa vida que cree que le han arrebatado y que Gabriel pague por todo el daño que le ha hecho. No le perdona ni acepta que le haya traicionado casándose con otra mujer.

"Beatriz va a chantajear a Gabriel"

Xenia Tostado nos ha contado que Beatriz chantajeará a Gabriel si no le da el dinero que le pide, le contará toda la verdad a Begoña. ¿Qué hará Gabriel?

En cuánto si la actriz se parece o no a Beatriz, nos ha confesado que la mujer de Gabriel es una superviviente de la vida que ha sufrido mucho: "Es bonito meterse en el dolor y en el interior de este personaje", además, no sabe gestionar bien lo que le pasa y por eso cree que no se parecen demasiado, nos ha revelado.

Beatriz Lejena ha llegado pisando fuerte a Sueños de libertad con una trama potente que amenaza con destruir a Gabriel De la Reina. ¿Lo conseguirá?

Sigue descubriendo todo lo que va a pasar en la serie más vista de la televisión y no te pierdas la todo lo que Xenia Tostado nos ha contado sobre Beatriz Lejena. ¡Qué ganas de seguir conociéndola!

