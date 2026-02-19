Gabriel se reencuentra con su pasado: ¡Beatriz, su mujer, llega a Toledo!

Beatriz es la esposa de Gabriel, a la cual el empresario abandonó en México por la enfermedad de Delia.

Gabriel se fue a Tenerife para cuidar a su madre, pensando que su vida corría peligro, y cuando volvió su mujer ya no estaba. ¡Beatriz pensó que le había abandonado y nunca podrá perdonárselo!

Gabriel le reprocha que cuando regresó a México ella se hubiera marchado, pero Beatriz le contesta que ojalá se hubiera ido mucho antes de su lado cuando le echó en cara que no le apoyaba lo suficiente.

Ahora, tras la muerte de Delia, Beatriz llega a Toledo para la lectura del testamento de su suegra cruzándose, de nuevo, en la vida de Gabriel De la Reina.

Delia ha dejado a Beatriz algo de dinero y una carta de disculpa por haber separado a su hijo de ella dejando a Gabriel totalmente en shock: “Nunca pensé que lo reconocería”, le dice.

“Estoy muy orgullosa de lo que tengo, pero sobre todo de lo que dejé atrás”, le dice Beatriz tras una discusión cargada de reproches.

Después, le dice que en unos días volverá a México. ¿Sus caminos volverán a separase?, ¿Descubrirá Beatriz que Gabriel se ha vuelto a casar y que tiene un hijo con Begoña?