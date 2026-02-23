Carlos Serrano Clark interpreta a Miguel Varela, el hijo perfecto que llega dispuesto a conseguirlo todo en Entre Tierras

La nueva temporada de Entre Tierras trae consigo a la familia Varela, decidida a cambiar el rumbo del pueblo y hacerle más difícil la vida a María.. Entre ellos está Miguel Varela, interpretado por Carlos Serrano Clark, el hijo mayor del empresario que llega con ambición y determinación.

“Miguel es un chico ambicioso, muy trabajador, que sigue los pasos de su padre”, explica el actor, quien define así a su personaje. “Es el hijo perfecto, el hijo que todo padre quisiera tener. Tiene muchas ansias de crecer”.

Carlos Serrano Clark nos explica que el personaje tiene claro sus objetivos: “Es un tío ambicioso que si quiere algo va a por ello y no parará hasta conseguirlo”.

"Miguel es ambicioso y trabador que sigue los pasos de su padre"

Una familia marcada por las diferencias

Dentro de los Varela, las relaciones no son sencillas. Con su hermano, Bosco, la relación deja mucho que desear: “Se lleva bastante regular por temas del pasado, son como el agua y el aceite. Es como el hijo desperdigado y el hijo perfecto”.

Sin embargo, con su padre, Julio Varela, el vínculo es muy distinto: “Hay un punto de admiración, de querer ser como él”, cuenta.

Un amor a primera vista

Pero Miguel no solo llega al pueblo por negocios, desde el primer momento, se siente atraído por Manuela: “Cuando ve a Manuela se enamora, hace todo lo posible para atraerla, incluso compra un caballo para acercarse a ella y atraerla”.

No te pierdas la segunda temporada de Entre Tierras en atresplayer a partir del 15 de marzo.