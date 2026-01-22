Begoña da a luz a su hijo Juan, pero sin Gabriel: ¡él está con María en la habitación de un hotel!

Begoña estaba de visita en casa de los De la Reina cuando ha empezado con contracciones. La enfermera, presa del pánico, se da cuenta que...¡ha roto aguas! ¡El bebé se ha adelantado!

No hay tiempo y Begoña tiene que dar a luz en casa de los De la Reina. Acomapañada de Andrés, Luz y Digna, la enfermera da a luz a su bebé, un niño al que llamará Juan.

La mujer de Gabriel llora de felicidad al ver la carita de su pequeño mientras Andrés no puede disimular su emoción, invidadido también por la pena al pensar que él podría ser el padre y darse cuenta que su sueño de formar una familia con Begoña empieza a desvanecerse.