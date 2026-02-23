Capítulo 504
Pablo le confiesa a Marisol que se enamoró de ella, pero que debe luchar por su matrimonio: “Nunca fuiste un capricho”
El empresario se sincera con la joven cuando están a punto de besarse y aparece Damián.
Pablo se ha sincerado con Marisol y le ha dado las gracias por no delatarle delante de su mujer. Y es que anteriormente Nieves la invitó a la casa de los Salazar para pedirle por favor que no confundiera a su hijo Miguel.
“Yo no he venido aquí a hacerte daño”, le ha dicho su exsecretaria. Pero Salazar no ha dudado en recordarle que ella pone en peligro su matrimonio estando en Toledo.
Pero Marisol ha insistido, “necesito saber que lo nuestro fue real”. Así Pablo ha reconocido que las quería a las dos, tanto a su mujer como a ella. “No puedo poner en riesgo a mi familia”, le ha comentado tratando de hacerla entender.
Y justo cuando estaban más cerca que nunca y Pablo le estaba confesando, “te quería, nunca fuiste un capricho”, ha llegado Don Damián interrumpiendo bruscamente su conversación.
¿Se habrá dado cuenta de la complicidad que existe entre ellos y de que se conocían de antes?, ¿Cuánto tiempo más podrán ocultar su secreto?
