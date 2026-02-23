Antena3
Capítulo 504

Pablo le confiesa a Marisol que se enamoró de ella, pero que debe luchar por su matrimonio: “Nunca fuiste un capricho”

El empresario se sincera con la joven cuando están a punto de besarse y aparece Damián.

Luz se enfrenta a Gabriel dejándole las cosas claras, ¡no va a permitir que le haga más daño a Begoña!

Pablo se ha sincerado con Marisol y le ha dado las gracias por no delatarle delante de su mujer. Y es que anteriormente Nieves la invitó a la casa de los Salazar para pedirle por favor que no confundiera a su hijo Miguel.

“Yo no he venido aquí a hacerte daño”, le ha dicho su exsecretaria. Pero Salazar no ha dudado en recordarle que ella pone en peligro su matrimonio estando en Toledo.

Pero Marisol ha insistido, “necesito saber que lo nuestro fue real”. Así Pablo ha reconocido que las quería a las dos, tanto a su mujer como a ella. “No puedo poner en riesgo a mi familia”, le ha comentado tratando de hacerla entender.

Y justo cuando estaban más cerca que nunca y Pablo le estaba confesando, “te quería, nunca fuiste un capricho”, ha llegado Don Damián interrumpiendo bruscamente su conversación.

¿Se habrá dado cuenta de la complicidad que existe entre ellos y de que se conocían de antes?, ¿Cuánto tiempo más podrán ocultar su secreto?

Dèlia Brufau nos cuenta los secretos de su personaje en Sueños de libertad: "Mabel se va a ver involucrada en algún triángulo amoroso"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Manuela se da cuenta de la complicidad entre Paula y Tasio
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Manuela se da cuenta de la complicidad entre Paula y Tasio

Capítulo 504 de Sueños de libertad; 23 de febrero: Salva aconseja a Mabel que se vaya a vivir a la colonia
Capítulo 504 de Sueños de libertad; 23 de febrero: Salva aconseja a Mabel que se vaya a vivir a la colonia

Beatriz chantajea a Gabriel a cambio de su silencio: "¿Tu mujer sabe que, cuando te casaste con ella, tú ya estabas casado conmigo?
Beatriz chantajea a Gabriel a cambio de su silencio: “¿Tu mujer sabe que, cuando te casaste con ella, tú ya estabas casado conmigo?”

La joven ha descubierto que su marido ha vuelto a casarse y que tiene un hijo y está dispuesta a todo para que pague por lo que ha hecho.

Luz se enfrenta a Gabriel dejándole las cosas claras, ¡no va a permitir que le haga más daño a Begoña!

La doctora le planta cara al abogado cuando descubre el pacto que él ha hecho con Begoña.

Ginés García Millán

"No están en venta": la lucha por la tierra comienza el 15 de marzo en atresplayer con Entre tierras 2

