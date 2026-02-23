Antena3
"No están en venta": la lucha por la tierra comienza el 15 de marzo en atresplayer con Entre tierras 2

Megan Montaner, Ginés García Millán, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal y Clara Garrido protagonizan la segunda entrega de la serie, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer.

Ginés García Millán

Celia Gil
La segunda temporada de Entre tierras ya tiene fecha de estreno. El próximo 15 de marzo, atresplayer estrenará los nuevos episodios de la ficción que conquistó a la audiencia y se convirtió en la serie más vista de la televisión.

La nueva etapa arranca con un conflicto que marcará el destino de la historia: la llegada al pueblo del empresario Julio Varela, decidido a comprar las tierras de los Cervantes para impulsar sus propios planes de negocio.

La respuesta de María no deja lugar a dudas: “Nuestras tierras no están en venta”, como podemos ver en este pequeño avance.

Veinte años después de la muerte de Manuel, María (Megan Montaner) sigue al frente de la finca y de su familia. El contexto ha cambiado: la modernización del campo y la llegada de la maquinaria suponen un nuevo reto para quienes han defendido la tierra generación tras generación.

Julio Varela representa ese cambio de época. Su llegada pueblo no solo amenaza la estabilidad económica de los Cervantes, sino también el equilibrio social y emocional de todos los que viven en torno a la finca.

Entre Tierras

Un elenco estelar para la segunda temporada

La nueva tanda de capítulos está protagonizada por Megan Montaner, Ginés García Millán, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal y Clara Garrido, que lideran un reparto renovado en una temporada marcada por nuevos conflictos familiares, enfrentamientos y decisiones que lo cambiarán todo.

La segunda temporada de Entre Tierras se estrena el 15 de marzo en atresplayer.

