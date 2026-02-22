Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz, decidida a arruinar la vida de Gabriel, conocerá a Begoña

La próxima semana de Sueños de libertad va a estar cargada de novedades.

La pareja Digna y Damián está más consolidada que nunca. La matriarca Merino que ya vive desde hace tiempo en casa de la Reina, venderá su casa Merino por una buena suma de dinero. El cual va a darle a Damián para que pueda poner en marcha su empresa, la Industrial. ¿Lo aceptará el patriarca?

Al que se le van a complicar mucho las cosas es a Gabriel, Beatrizha llegado a su vida de nuevo... ¡Y piensa quedarse!

Beatriz averiguará que Gabriel tiene una familia y es bígamo... ¿Tratará de romper su nuevo matrimonio? ¿Puede ella certificar que están casados? El abogado pasará verdaderos apuros para intentar que su primera mujer no arruine su nueva vida... ¿Conseguirá que Beatriz se marche de Toledo?

Beatriz y Begoña en el capítulo 508 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Sin embargo, sus esfuerzos, a priori, serán en vano. Beatriz se encontrará con Begoña en unos jardines mientras ella pasea a Juanito. ¡Y se dará cuenta de que es la mujer de Gabriel! ¿Qué va a hacer ahora? ¿Pondrá algún plan en marcha?

Begoña seguirá marcando distancias con Gabriel, no obstante, por sus hijos, deberá llegar a un punto conciliador entre ambos. ¿Llegarán a llevarse cordialmente aunque sea solo por los pequeños?

Por otro lado, Tasio y Paula en casa de la Reina comenzarán a conectar. Ambos empezarán a conocerse mejor, de hecho Tasio le preguntará si tiene novio... ¿se dará cuenta Carmen del buen rollo entre su marido y la asistenta?

Tasio y Paula en el capítulo 508 de Sueños de libertad | Antena 3

En la cantina, mientras Mabel y Salva parece que cada vez se entenderán mejor. De hecho, Nieves hará grandes esfuerzos por intentar que su hija deje ese empleo... ¿lo conseguirá?

Claudia se dará cuenta de la buena sintonía entre Salva y la hija de los Salazar, y se sentirá un poco incómoda... ¡Ella se había fijado en el cantinero! ¿En qué quedará todo?

Esteban: operario de la fábrica (personaje secundario), operario problemático (45-50) que chantajeará a Salva en el siguiente bloque al empezar a sospechar que el cantinero tiene problemas con la ley

Claudia, Mabel y Salva en el capítulo 504 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

La sexualidad de Cloe y Marta volverá a verse expuesta la próxima semana. Gabriel volverá a amenazar a la francesa con denunciarla por un desencuentro que tendrán... ¿será capaz de hacerlo?

Por su parte, Don Agustín también amenazará a la joven... ¿Qué será capaz de hacerle? ¿Cómo repercutirá a Marta?

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad.