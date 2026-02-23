Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Manuela se da cuenta de la complicidad entre Paula y Tasio

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Mabel le contará a sus padres que ha decicido mudarse a la colonia. ¡La noven va a compartir habitación con Claudia y Valentina!

Begoña le dirá a Eduardo que quiere ayudar a los niños de la inclusa, es una promesa que hizo cuando pidió que su hijo Juanito se salvara. El chófer se ofrecerá a llevarla hasta allí.

Paula y Tasio, cada vez, se sentirán más cómplices y su conexión irá aumentando. Ambos tendrán más confianza y pasarán más tiempo juntos. Manuela se dará cuenta de la buena sintonía que existe entre ambos y adevrtirá a la joven.

Don Agustín amenazará a Cloe con desvelar su orientación sexual. Le dirá que no solo se están condenando a ojos a de Dios, si no que también están cometiendo un delito que podría llevarla a la cárcel.

Por otro lado, Luz compartirá con Begoña su inquietud por Miguel. Parece que el joven no acab de empatizar ni de ser cercano con los pacientes del dispensario

Gabriel le hará otra popuesta a Beatriz: un buen trabajo en México a cambio de su silencio, pero ella no se lo va a poner tan fácil: quiere dinero y lo quiere ya, si no le contará toda la verdad a Begoña. ¿Qué pasará?

