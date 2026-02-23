Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 504

Luz se enfrenta a Gabriel dejándole las cosas claras, ¡no va a permitir que le haga más daño a Begoña!

La doctora le planta cara al abogado cuando descubre el pacto que él ha hecho con Begoña.

Luz se enfrenta a Gabriel dejándole las cosas claras, ¡no va a permitir que le haga más daño a Begoña!

Publicidad

Luz ha explotado contra Gabriel cuando el De la Reina le ha preguntado por Luis. “¿Te refieres a que se ha ido marchado harto de tu contrato?”, le ha espetado Luz.

Ella le ha acusado de querer limpiar su imagen usando a su amiga Begoña. Y él lo ha reconocido sin ningún tipo de reparo. “Nadie que haya hecho lo que tú has hecho puede querer a nadie”, le ha recordado la doctora.

Y además le ha deseado que su farsa caiga cuanto antes… ¡y que ella esté ahí para verlo!

“No voy a permitir que destruyas a Begoña”, le ha amenazado y además le ha asegurado que volverá de Barcelona para acabar con él, cuando tenga la más mínima sospecha de lo que está tramando. ¡No va a permitir que haga más daño a su amiga!

De esta forma, Luz ha rechazado quedarse a cenar y se ha marchado. ¿Se queda Begoña ahora más desprotegida que nunca sin el apoyo de su fiel amiga?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Dèlia Brufau nos cuenta los secretos de su personaje en Sueños de libertad: "Mabel se va a ver involucrada en algún triángulo amoroso"

Dèlia Brufau nos cuenta los secretos de su personaje en Sueños de libertad: "Mabel se verá involucrada en algún triángulo amoroso"

Daniel Ibañez

Así es la relación entre Bosco y Barbie en Perdiendo el juicio: "Tienen en común el amor por su trabajo"

Carlos serrano Clark

Carlos Serrano Clark interpreta a Miguel Varela, el hijo perfecto que llega dispuesto a conseguirlo todo en Entre Tierras

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Manuela se da cuenta de la complicidad entre Paula y Tasio
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Manuela se da cuenta de la complicidad entre Paula y Tasio

Capítulo 504 de Sueños de libertad; 23 de febrero: Salva aconseja a Mabel que se vaya a vivir a la colonia
Resumen

Capítulo 504 de Sueños de libertad; 23 de febrero: Salva aconseja a Mabel que se vaya a vivir a la colonia

Beatriz chantajea a Gabriel a cambio de su silencio: “¿Tu mujer sabe que, cuando te casaste con ella, tú ya estabas casado conmigo?
Capítulo 504

Beatriz chantajea a Gabriel a cambio de su silencio: “¿Tu mujer sabe que, cuando te casaste con ella, tú ya estabas casado conmigo?”

La joven ha descubierto que su marido ha vuelto a casarse y que tiene un hijo y está dispuesta a todo para que pague por lo que ha hecho.

Luz se enfrenta a Gabriel dejándole las cosas claras, ¡no va a permitir que le haga más daño a Begoña!
Capítulo 504

Luz se enfrenta a Gabriel dejándole las cosas claras, ¡no va a permitir que le haga más daño a Begoña!

La doctora le planta cara al abogado cuando descubre el pacto que él ha hecho con Begoña.

Luz se enfrenta a Gabriel dejándole las cosas claras, ¡no va a permitir que le haga más daño a Begoña!

Pablo le confiesa a Marisol que se enamoró de ella, pero que debe luchar por su matrimonio: “Nunca fuiste un capricho”

Cloe le planta cara a Gabriel cuando él la amenaza: “Puedo denunciarte a ti y a la depravada de tu novia”

Cloe le planta cara a Gabriel cuando él la amenaza: “Puedo denunciarte a ti y a la depravada de tu novia”

Ginés García Millán

"No están en venta": la lucha por la tierra comienza el 15 de marzo en atresplayer con Entre tierras 2

Publicidad