Capítulo 504
Luz se enfrenta a Gabriel dejándole las cosas claras, ¡no va a permitir que le haga más daño a Begoña!
La doctora le planta cara al abogado cuando descubre el pacto que él ha hecho con Begoña.
Luz ha explotado contra Gabriel cuando el De la Reina le ha preguntado por Luis. “¿Te refieres a que se ha ido marchado harto de tu contrato?”, le ha espetado Luz.
Ella le ha acusado de querer limpiar su imagen usando a su amiga Begoña. Y él lo ha reconocido sin ningún tipo de reparo. “Nadie que haya hecho lo que tú has hecho puede querer a nadie”, le ha recordado la doctora.
Y además le ha deseado que su farsa caiga cuanto antes… ¡y que ella esté ahí para verlo!
“No voy a permitir que destruyas a Begoña”, le ha amenazado y además le ha asegurado que volverá de Barcelona para acabar con él, cuando tenga la más mínima sospecha de lo que está tramando. ¡No va a permitir que haga más daño a su amiga!
De esta forma, Luz ha rechazado quedarse a cenar y se ha marchado. ¿Se queda Begoña ahora más desprotegida que nunca sin el apoyo de su fiel amiga?
