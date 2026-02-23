Cloe le planta cara a Gabriel cuando él la amenaza: “Puedo denunciarte a ti y a la depravada de tu novia”

Gabriel ha citado en su despacho a Cloe y ha sido muy tajante con ella. Le ha echado en cara que haya intercedido por la trabajadora de la fábrica a la que amenazaba con despedir por haber dado el pecho en horario laboral.

Así, el director de la fábrica le ha advertido a Cloe que es capaz de delatarla ante Antoine Brossard. “Puedo denunciarte a ti y a la depravada de tu novia”, le ha amenazado.

La francesa se ha roto por un momento, pero ha seguido defendiendo ante Gabriel que la situación de aquella trabajadora era injusta. Y aunque el director de la fábrica ha seguido amenazándola, Cloe no ha dudado en plantarle cara.

“Lo único que tienes son rumores”, le ha dicho. Y además le ha recordado que el diario de Marta de la Reina ya no existe. Y por supuesto… ¡Antoine Brossard confía en ella! Y sobre todo, al jefe de los jefes no le interesará que haya ningún escándalo en la filial española.

De esta forma Cloe ha puesto en su lugar a Gabriel de la Reina por el momento. Pero nada más salir del despacho… se ha derrumbado. ¿Podrán las #Marloe seguir guardando su secreto por mucho tiempo?