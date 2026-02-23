Antena3
Así es la relación entre Bosco y Barbie en Perdiendo el juicio: "Tienen en común el amor por su trabajo"

Daniel Ibáñez y Lucía Caraballo nos cuentan cómo es realmente el vínculo entre Bosco y Barbie en Perdiendo el juicio.

Daniel Ibañez

En Perdiendo el juicio, Bosco y Barbie representan dos mundos completamente distintos dentro del universo legal. Él, procedente de una familia acomodada que quiere abrirse camino por mérito propio. Ella, una chica de barrio con carácter y mucha calle. Pero… ¿Cómo encajan dos perfiles tan opuestos?

Hemos preguntado a Daniel Ibáñez y Lucía Caraballo cómo es la relación entre sus personajes y ambos coinciden en que, aunque chocan en más de una ocasión, existe una complicidad especial. Las diferencias generan tensión, pero también equilibrio: "Es una relación de opuestos", señala Daniel, "coinciden en sus aspiraciones", añade.

Algo muy parecido nos dice Lucía: "Es una relación de contrarios, pero los dos tienen en común el amor por su trabajo"

Entre piques, aprendizaje momentos inesperados, Bosco y Barbie demuestran que, a veces, los polos opuestos no solo se atraen… también se entienden mejor de lo que parece.

