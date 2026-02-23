Pilar Rubio califica de “prueba extrema” el desafío de Eduardo Navarrete

Durante la última entrega de El Desafío, Eduardo Navarrete protagonizó una de las pruebas más exigentes hasta la fecha, introduciéndose en una urna repleta de hielo. Su determinación y capacidad para soportar el dolor no pasaron desapercibidas para el jurado, que aplaudió su valentía.

Pilar Rubio, en particular, describió la escena como una de las pruebas más extremas que ha visto en televisión.