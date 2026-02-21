Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En redes

La voz de Emre Altug brilla en ‘Umutsuz Aşk’, la canción que simboliza la historia de Ferit y Seyran en Una nueva vida

El actor y cantante interpreta en su concierto ‘Umutsuz Aşk’, la canción que se ha convertido en el himno que cuenta la historia de amor de Ferit y Seyran.

La voz de Emre Altug brilla en ‘Umutsuz Aşk’, la canción que simboliza la historia de Ferit y Seyran en Una nueva vida

Publicidad

Julián López
Publicado:

Emre Altuğ, conocido por interpretar a Orhan Korhan en Una nueva vida, se ha convertido en una de las figuras más carismáticas de la televisión turca reciente. Su personaje, el padre de Ferit, destaca por su complejidad y sus conflictos internos, desde un matrimonio sin amor hasta la carga de secretos familiares, elementos que han llamado poderosamente la atención del público.

Pero detrás del personaje se encuentra un artista mucho más luminoso y versátil. Altuğ no es solo actor: es un cantante con una trayectoria consolidada en Turquía, capaz de emocionar tanto en pantalla como sobre un escenario. Su carrera en teatro y música comenzó muy joven y ha continuado en paralelo durante décadas, combinando papeles dramáticos con álbumes que mezclan pop, soul y baladas románticas.

Dentro de Una nueva vida, una de las piezas más significativas para los fans ha sido la canción ‘Umutsuz Aşk’, que en español se traduce como ‘Amor desesperado’. y que se ha convertido en el himno emocional de Ferit y Seyran, encapsulando la esencia de su relación: intensa, dolorosa por momentos, pero profundamente conectada.

Y esta canción ha adquirido una nueva dimensión cuando Emre Altuğ, el actor y cantante que interpreta a Orhan en la ficción, le ha puesto voz en un concierto que ha celebrado en Rusia el pasado mes de noviembre, protagonizando un momento muy emotivo con los fans de Una nueva vida.

La letra de esta canción habla del tiempo, del deseo y de la desolación, y contiene versos tan simbólicos como “Deja que el tiempo se detenga, este camino es largo” o “Mi corazón llora en pozos ciegos”, reflejando los altibajos de la pareja protagonista.

La interpretación de Altuğ no solo aporta emoción a la serie: refuerza la narrativa. Aunque en ficción él es el padre de Ferit, cantando la banda sonora se convierte en el narrador sentimental de la historia romántica central.

Orhan y Betül

¡Sorpresa en la mansión Korhan! Orhan presenta a Betül y anuncia que serán padres

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

La voz de Emre Altug brilla en ‘Umutsuz Aşk’, la canción que simboliza la historia de Ferit y Seyran en Una nueva vida

La voz de Emre Altug brilla en ‘Umutsuz Aşk’, la canción que simboliza la historia de Ferit y Seyran en Una nueva vida

Amanda

“No sois conscientes de lo que habéis hecho”: el próximo jueves, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3

Capítulo 503 de Sueños de libertad; 20 de febrero: Carmen no acaba de encontrar su sitio en casa de los De la Reina

Capítulo 503 de Sueños de libertad; 20 de febrero: Carmen no acaba de encontrar su sitio en casa de los De la Reina

Amanda vuelve a trabajar con Gabriel: “No me queda otra”
Mejores momentos | Capítulo 2

Amanda vuelve a trabajar con Gabriel: “No me queda otra”

Begoña y Gabriel hacen un pacto: “Seremos una familia de puertas para fuera, pero nada más”
Capítulo 503

Begoña y Gabriel hacen un pacto: “Seremos una familia de puertas para fuera, pero nada más”

¡Visita inesperada! Marisol sorprende a Pablo en su propia casa y hablando con Nieves
Capítulo 503

¡Visita inesperada! Marisol sorprende a Pablo en su propia casa y hablando con Nieves

Pablo se ha quedado sin palabras al ver a su examante sentada en el sofá de su casa junto a su mujer.

Tensión en la fábrica: Valentina y Andrés protagonizan un encontronazo
Capítulo 503

Tensión en la fábrica: Valentina y Andrés protagonizan un encontronazo

La situación que ha vivido una de las empleadas de la fábrica ha provocado que Valentina se reivindicase ante Andrés.

“Mi dinero es el tuyo”: Digna le ofrece a Damián su ayuda para salvar su negocio, pero él se niega

“Mi dinero es el tuyo”: Digna le ofrece a Damián su ayuda para salvar su negocio, pero él se niega

Amanda rechaza la ayuda de Gabriel: “Necesito un abogado de verdad”

Amanda rechaza la ayuda de Gabriel: “Necesito un abogado de verdad”

Seyra, de Una nueva vida, y Sara, de Los hombres de Paco

De San Antonio a Estambul: el “momento Lucas y Sara” que ha paralizado a los fans de Una nueva vida

Publicidad