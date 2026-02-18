Begoña, muy seria, vuelve a su casa junto a Gabriel y los niños.. ¡pero sigue marcando la distancia con su marido!

La enfermedad de Juanitoha hecho que la estancia de la familia se alargase en la casa de los De la Reina. Por fin se han mudado de vuelta a su hogar, propiedad de Gabriel, donde les ha recibido Teresa, la asistenta de la casa.

“No sabes lo que me alegro de que estés en casa” le ha expresado Begoña.

Pese a la feliz estampa familiar, Begoña no ha cambiado su opinión con respecto a su marido Gabriel. La enfermera deja atrás a Andrés a quien no logra olvidar, pero el miedo que tiene de perder a sus hijos le impide seguir a su corazón.

La llegada a la nueva casa ha hecho que Gabriel quiera hacer borrón y cuenta nueva, pero su mujer no se olvida. Julia está emocionada con su nuevo hogar y la proposición de Gabriel de tomarse el día libre le llena de ilusión, pero Begoña no quiere que se “saltes las clases a la torera”.

La familia comienza una nueva etapa, pero deja muchas cosas atrás. ¿Logrará Begoña olvidarse de Andrés? ¿Conseguirá adaptarse a su nueva vida lejos de la familia de la Reina?