La trampa de los Albora: Alya descubre que ha viajado a Mardin para entrar en una jaula

Mardin ha recibido a Alya con una guerra de clanes. Lo que iba a ser un entierro se ha convertido en un infierno de balas y secretos. Cihan ha ido a por todas contra los Baybars para vengar a su hermano, mientras Sadakat tiene en el punto de mira a su nuera. La tensión ha estallado desde el primer minuto.

Alya ha intentado escapar con su hijo, pero la jugada ha salido fatal. En mitad del desierto, un forcejeo ha acabado en sangre y Cihan ha recibido un disparo por accidente. A partir de ahí, la pesadilla ha empezado de verdad: Sadakat ha amenazado a Alya con la cárcel si no se queda en la mansión bajo sus normas.

Lo más duro ha sido ver al pequeño Cihan Deniz. El niño ha dicho que ya no quiere volver a Canadá y ha elegido bando: ahora quiere ser un Albora más y se llama Cihan. Alya ha visto cómo su propio hijo se le escapaba de las manos mientras el clan le ganaba el terreno por la espalda.

Por si fuera poco, los secretos han salido a la luz. Alya ha descubierto que su marido Boran le ocultó su pasado y que el odio entre las familias no tiene fin. Entre traiciones y enemigos que no descansan, la joven ginecóloga se ha quedado completamente sola y vigilada en una tierra que no perdona.

Y para cerrar la semana, la bomba definitiva de Sadakat. La matriarca ha dicho que solo hay una salida: o Alya se casa con Cihan o pierde a su hijo para siempre. Una boda forzada que lo cambia todo y que deja a Alya contra las cuerdas. ¡La guerra solo acaba de empezar!