Perdiendo el juicio reúne a Manu Baqueiro y Carol Rovira: un reencuentro cargado de recuerdos para los fans de Amar es para siempre

Perdiendo el juicio acaba de aterrizar en el prime time de Antena 3 con un éxito rotundo, convirtiéndose en la oferta estelar más vista de la noche en su estreno, con 1,1 millones de espectadores y un 12% de cuota. La nueva ficción protagonizada por Elena Rivera, que ya triunfó en atresplayer, llega como un drama jurídico de ritmo ágil, respaldado por un elenco coral en el que coinciden rostros muy reconocidos por la audiencia, entre ellos Manu Baqueiro y Carol Rovira.

En esta serie, Manu Baqueiro da vida a Gabriel, el dueño del bufete donde Amanda (Elena Rivera) intenta reconstruir su carrera, mientras que Carol Rovira interpreta a Daniela, la hermana de la protagonista y una de las piezas clave del conflicto central, ya que es señalada como principal sospechosa del asesinato de su marido el mismo día de su boda. Esta coincidencia de ambos actores en un mismo proyecto ha despertado especial atención entre los seguidores de la televisión española.

Para muchos espectadores, este reencuentro tiene un significado especial por su pasado común en Amar es para siempre. En la veterana ficción diaria de Antena 3, Manu Baqueiro interpretó durante años a Marcelino, uno de los personajes más icónicos de la Plaza de los Frutos, dueño del mítico bar El Asturiano y figura central de varias generaciones de tramas familiares.

Carol Rovira, por su parte, conquistó al público como Amelia, pareja de Luisita, hija de Marcelino y Manolita, convirtiéndose ambas en una de las parejas más queridas y recordadas de la serie. Su personaje mantuvo un vínculo directo con la familia Gómez Sanabria, lo que convierte esta nueva coincidencia en pantalla en un guiño entrañable para los fans que siguieron su historia durante años.