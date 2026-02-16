Luis le venderá sus acciones de Perfumerías de la Reina a Damián... ¡Digna hará de intermediaria!

Luis tiene la decisión tomada, se marcha a Barcelona junto a su mujer para emprender un nuevo negocio.

Tras su enfrentamiento con Gabriel y su dimisión, la pareja pondrá rumbo a la capital catalana para prosperar fuera de la colonia.

Antes de marcharse, Luis ha buscado el consejo de su madre para la gestión de sus acciones. A pesar de que él ha visto conveniente que fuese la propia Digna quien las gestionase, ella le ha propuesto otra solución.

“Vas a necesitar liquidez para empezar un nuevo negocio” ha indicado Digna a su hijo. La matriarca le ha propuesto vender las acciones para poder tener un mejor colchón de cara a su nuevo emprendimiento.

Tras unos segundos de duda, Luis ha aprobado esa posibilidad y, junto a Digna, han tanteado quiénes podrían estar interesados en la compra. “Para Damián, Perfumerías De la reina, ha sido, es y será siempre su hijo” ha afirmado Digna tras proponer al patriarca como posible comprador.

¡A Luis le ha parecido muy buena idea! ¡Damián volverá a ser accionista de su propia empresa!