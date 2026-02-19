Capítulo 502 de Sueños de libertad; 19 de febrero: Gabriel, en shock tras volver a ver a Beatriz… ¡su mujer!

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Beatriz, tras la muerte de Delia, llega a Toledo para la lectura del testamento de su suegra cruzándose, de nuevo, en la vida de Gabriel.

Ambos han tenido una conversación llena de reproches y es que la mujer de Gabriel no puede perdonar que él se fuera de México sin avisar. ¡Ella pensó que le había abandonado!

Y por su parte, Gabriel tampoco puede olvidar que cuando él regresó de cuidar a su madre, ella ya no estaba. Pero el De la Reina ahora tiene otra vida. Y le ha propuesto a Begoña empezar de cero.

En otro orden de cosas, Salva ha contratado a Mabel como nueva camarera de la cantina. La chica de los Salazar había mentido a su madre diciéndole que trabajaba allí, pero finalmente ¡la joven ha conseguido el trabajo!

Por otra parte, Miguel ha aceptado la oferta de Luz. Empezará a trabajar en el dispensario y será el sustituto de la doctora Borrel.

Por último, Valentina ha conocido a Andrés y le ha ayudado a resolver un problema de reparto en Soria. Y cuando se ha enterado que es un De la Reina… ¡se ha quedado sin palabras!

