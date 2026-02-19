Antena3
Capítulo 502 de Sueños de libertad; 19 de febrero: Gabriel, en shock tras volver a ver a Beatriz… ¡su mujer!

Beatriz llega a Toledo para la lectura del testamento de su suegra pero su intención es volver a Méjico.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Beatriz, tras la muerte de Delia, llega a Toledo para la lectura del testamento de su suegra cruzándose, de nuevo, en la vida de Gabriel.

Ambos han tenido una conversación llena de reproches y es que la mujer de Gabriel no puede perdonar que él se fuera de México sin avisar. ¡Ella pensó que le había abandonado!

Y por su parte, Gabriel tampoco puede olvidar que cuando él regresó de cuidar a su madre, ella ya no estaba. Pero el De la Reina ahora tiene otra vida. Y le ha propuesto a Begoña empezar de cero.

En otro orden de cosas, Salva ha contratado a Mabel como nueva camarera de la cantina. La chica de los Salazar había mentido a su madre diciéndole que trabajaba allí, pero finalmente ¡la joven ha conseguido el trabajo!

Por otra parte, Miguel ha aceptado la oferta de Luz. Empezará a trabajar en el dispensario y será el sustituto de la doctora Borrel.

Por último, Valentina ha conocido a Andrés y le ha ayudado a resolver un problema de reparto en Soria. Y cuando se ha enterado que es un De la Reina… ¡se ha quedado sin palabras!

No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Atresplayer.

El empresario nunca se hubiera imaginado que volvería a ver a Beatriz, con la que se casó en México.

