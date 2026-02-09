Claudia se queda muy decepcionada, ¡su cita con Salva no sale como ella esperaba!

Claudia se ha llevado un chasco monumental. Y es que lo que ella pensaba que iba a ser una cita romántica con Salva se ha acabado convirtiendo en una cena a la que varios trabajadores en la colonia estaban invitados.

Entre ellos Tasio, quien le ha preguntado, “¿qué arreglada vas no?”. Y Claudia ha empezado a estar cada vez más incómoda y fuera de lugar.

Salva ha pedido un momento para agradecer a los presentes todo lo que le han ayudado en su nueva etapa como cantinero en la colonia.

Y a la sobrina de Manuela no le ha quedado más remedio que darle las gracias y sentarse a cenar lo que él había preparado… ¡vaya giro de guion!