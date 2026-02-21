Antena3
Acompañamos a Guillermo Barrientos en su último día en el set de Sueños de libertad: "Han sido dos años maravillosos"

Nos colamos en el making of de las últimas secuencias del personaje de Luis Merino en Sueños de libertad.

El final de Luis Merino en Sueños de libertad ha llegado, y por ende, el de su actor, Guillermo Barrientos.

Un equipo de Antena 3 se coló en el set de grabación para acompañar al intérprete en su último día de rodaje. Barrientos, muy emocionado, terminó de grabar su última secuencia entre aplausos y jaleos de sus compañeros y equipo técnico.

¡Se ha hecho querer mucho el perfumista!

"Me voy agradecido y satisfecho"

El actor confesaba que se sentía "muy raro" en su último día de rodaje, ya que tenía una mezcla de sensaciones: "Han sido dos años con mucha intensidad y donde he vivido mucho".

En una de las últimas secuencias, Barrientos compartía pantalla con Ana Fernández y Dani Tatay, quienes dan vida a Digna y Andrés respectivamente; y relataba que se emocionaba porque eran "las últimas miradas con sus compañeros".

Barrientos explicaba que se iba "muy feliz" por el trabajo hecho durante estos años defendiendo al perfumista de Perfumerías de la Reina. Está claro que todos van a echarle mucho de menos. ¡Hasta siempre!

No te pierdas cómo fue el making of desde dentro y dale al play para disfrutarlo.

