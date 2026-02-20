“No sois conscientes de lo que habéis hecho”: el próximo jueves, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3

La vida de Daniela ha dado un vuelco, pero para mal. La joven ha perdido al que iba a ser su marido en el día más importante de su vida, una boda manchada de sangre, y en la que ella ha sido señalada como la presunta autora del crimen.

Amanda no piensa dejar tirada a su hermana, y hará cualquier cosa para demostrar la inocencia de Daniela. Mientras las autoridades avanzan en la investigación, encontrando el arma del crimen, Carlota dispone de pruebas que podrían hundir a Daniela, encontrando un motivo para matar a su prometido.

¿Cómo avanzará el caso del asesinato de Jaime? ¿Podrá Amanda demostrar la inocencia de su hermana? El próximo jueves, a las 23.00 horas, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.