A las 23.00 horas
“No sois conscientes de lo que habéis hecho”: el próximo jueves, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3
Amanda intentará por todos los medios demostrar la inocencia de su hermana, ¿lo conseguirá?
La vida de Daniela ha dado un vuelco, pero para mal. La joven ha perdido al que iba a ser su marido en el día más importante de su vida, una boda manchada de sangre, y en la que ella ha sido señalada como la presunta autora del crimen.
Amanda no piensa dejar tirada a su hermana, y hará cualquier cosa para demostrar la inocencia de Daniela. Mientras las autoridades avanzan en la investigación, encontrando el arma del crimen, Carlota dispone de pruebas que podrían hundir a Daniela, encontrando un motivo para matar a su prometido.
¿Cómo avanzará el caso del asesinato de Jaime? ¿Podrá Amanda demostrar la inocencia de su hermana? El próximo jueves, a las 23.00 horas, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.
