Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y Begoña hacen un pacto para proteger a sus hijos

La pareja fingirá ser un matrimonio feliz delante de Julia y Juanito y fuera de casa.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Gabriel enfadará con Begoña cuando se entera que va a colaborar con la Casa Cuna y ella le plantará cara: es una promesa que hizo por Juan.

Después, la pareja decidirá hacer un pacto: se tratarán con respeto y como si fuesen una familia delante de sus hijos y de cara a los demás, pero mantendrán en secreto que eso es una farsa y que en realidad no se aman.

Mientras, ninguno de los dos se dará cuenta de que Beatriz lo está viendo todo a lo lejos descubriendo así que Gabriel se ha casado y tiene otra familia. ¿Qué pasará?

Por otro lado, Digna ofrecerá a Damián el dinero que necesita para levantar su nueva fábrica, está a punto de vender su casa, pero el patriarca no estará muy convencido. ¿Acabará aceptando?

Marisol irá a visitar a Nieves a su casa y allí la mujer de Pablo le pedirá que no maree a su hijo. Después, llegará Pablo y se quedará sorprendido al ver juntas a ambas mujeres. ¿Ahora su mujer y su amante son amigas?

Además, Miguel tendrá un encontronazo con Claudia en el dispensario después de que la joven vaya al dispensario por un sarpullido que le ha salido.

Carmen no acabará de encontrar su hueco en casa de los De la Reina y hablará con Marta.

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad y adelántate a lo que va a pasar en atresplayer.

