Capítulo 503 de Sueños de libertad; 20 de febrero: Carmen no acaba de encontrar su sitio en casa de los De la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Carmen no ha acabado de sentirse cómoda en la casa de los De la Reina. Y por si fuera poco, Manuela le ha soltado, “tu familia está ahí fuera esperándote”. Haciéndola sentir así aún más fuera de lugar.

Por su parte, Begoña le ha contado a Gabriel como después de que su hijo Juanito se salvara, siente que está en deuda con Dios. ¡Y la enfermera le ha dicho que quiere formar parte de la Casa cuna!

En otro orden de cosas, Digna le ha ofrecido a Damián su ayuda para salvar su negocio, pero él la ha rechazado.

Además, Claudia y Valentina han ido en busca de Andrés para ayudar a una empleada de la fábrica a quien han despedido por dar el pecho en horario laboral.

Pero cuando el De la Reina les ha dicho, “si el director da el visto bueno, yo no puedo hacer nada”, ellas se han enfadado más y más. Sobre todo, Valentina, quien ha protagonizado un encontronazo con Andrés. ¡No puede entender su falta de decisión!

Por otro lado, Pablo se ha quedado sin palabras cuando ha visto a Marisol y Nieves juntas en el salón de su casa. Y es que la mujer de Salazar había invitado a la amante de Pablo para pedirle que “dejara a Miguel en paz”… ¿Se enterará Nieves del verdadero motivo de Marisol para presentarse en Toledo?

Por último, Begoña y Gabriel han hecho un pacto. Aunque la enfermera no le quiere, serán una familia de puertas para fuera. Sobre todo, por el bien de sus hijos. Y… ¡Beatriz ha escuchado toda su conversación! ¿Usará la mujer de Gabriel a la que abandonó la información en su contra?

No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Atresplayer.