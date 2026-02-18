Antena3
Nieves y Pablo discuten por el nuevo empleo de su hija: “Pareces olvidar lo que era yo cuando nos conocimos”

Mabel ha comenzado a trabajar en la cantina junto a Salva, algo que no ha gustado nada a su madre.

Nieves y Pablo discuten por el nuevo empleo de su hija: "Pareces olvidar lo que era yo cuando nos conocimos"

Los Salazar vuelven a tener un enfrentamiento a causa de su hija pequeña. Mabel ha comenzado a trabajar como camarera en la cantina. Su nueva ocupación ha disgustado mucho a Nieves, quien no entiende que: “prefiera ser camarera en un bar que arquitecta”.

Por su parte, Pablo Salazar no tiene nada en contra de la nueva ocupación de su hija, algo que ha enfurecido a su mujer. “Decidimos dejar de financiar sus caprichos para que se buscara la vida y es exactamente lo que ha hecho” se ha justificado el patriarca.

La discusión ha derivado en el reproche de Pablo hacia Nieves, recordándole su pasado y la posición que tenía antes de entrar en el banco. “¿Desde cuando ser mozo de cuadras tiene más galones que la hostelería?” ha reprochado Pablo.

La posición de ambos está muy distante, pese a que los dos quieren lo mejor para su hija.

¿Aceptará Nieves el trabajo de Mabel?

