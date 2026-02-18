Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¡Gabriel se encontrará con su mujer, Beatriz!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Miguel hablará con Luz sobre su oferta de ser el nuevo médico oficial del dispensario... ¿Aceptará ejercer?

Gabriel tendrá la lectura del testamento de su fallecida madre, Delia, y allí se encontrará a una persona de su pasado que no esperaba ver... ¡Beatriz! Su mujer con la que estaba casado en México y a la que hacía años que no veía. ¿Cómo será el encuentro entre ambos? ¡Los reproches serán como dardos entre ellos!

Por su parte, Nieves le contará a Pablo su encuentro con Marisol y que sabe que se ha asentado en Toledo. ¿Cómo reaccionará el empresario? ¿Le entrarán sudores fríos?

Por otro lado, en la fábrica, Andrés, aun con el corazón roto por la ruptura con Begoña, conocerá a Valentina, la nueva dependienta de la tienda. ¿Habrá buena sintonía entre ellos?

