Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¡Gabriel se encontrará con su mujer, Beatriz!

Gabriel irá a la lectura del testamento de su madre, y se encontrará con una persona a la que hacía mucho que no veía. ¿Qué pasará?

Beatriz

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Miguel hablará con Luz sobre su oferta de ser el nuevo médico oficial del dispensario... ¿Aceptará ejercer?

Gabriel tendrá la lectura del testamento de su fallecida madre, Delia, y allí se encontrará a una persona de su pasado que no esperaba ver... ¡Beatriz! Su mujer con la que estaba casado en México y a la que hacía años que no veía. ¿Cómo será el encuentro entre ambos? ¡Los reproches serán como dardos entre ellos!

Por su parte, Nieves le contará a Pablo su encuentro con Marisol y que sabe que se ha asentado en Toledo. ¿Cómo reaccionará el empresario? ¿Le entrarán sudores fríos?

Por otro lado, en la fábrica, Andrés, aun con el corazón roto por la ruptura con Begoña, conocerá a Valentina, la nueva dependienta de la tienda. ¿Habrá buena sintonía entre ellos?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad y adelántate a lo que va a pasar en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Beatriz

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¡Gabriel se encontrará con su mujer, Beatriz!

Capítulo 501 de Sueños de libertad; 18 de febrero: Tasio le planta cara a Gabriel en la fábrica

Capítulo 501 de Sueños de libertad; 18 de febrero: Tasio le planta cara a Gabriel en la fábrica

Begoña y Andrés

Begoña y Andrés se despiden con un beso: “Nadie me puede arrebatar lo que hemos vivido”

Nieves
Capítulo 501

¡Cara a cara entre Nieves y Marisol! La mujer de Salazar en shock al enterarse de su mudanza a Toledo

Nieves y Pablo Salazar discuten el nuevo empleo de su hija: “Pareces olvidar lo que era yo cuando nos conocimos”
Capítulo 501

Nieves y Pablo discuten por el nuevo empleo de su hija: “Pareces olvidar lo que era yo cuando nos conocimos”

Begoña llega a su nueva casa junto a Gabriel y los niños: “Qué ganas tenía de que Juanito viese la casa por primera vez”
Capítulo 501

Begoña, muy seria, vuelve a su casa junto a Gabriel y los niños.. ¡pero sigue marcando la distancia con su marido!

Gabriel cree que volviendo a casa los cuatro podrán empezar de cero, pero Begoña no piensa perdonarle todas sus mentiras, además, su corazón sigue perteneciendo a Andrés.

Megan Montaner en Entre Tierras
Entrevista

Megan Montaner vuelve a ser María en Entre Tierras 2: "Ha cambiado en un aspecto de madurez"

La actriz retoma su personaje veinte años después de la muerte de Manuel y nos adelanta cómo ha cambiado María en esta nueva etapa. El 15 de marzo estreno en atresplayer.

Resumen

De enterrar a Boran a ser la futura mujer de Cihan: el calvario de Alya en los primeros capítulos de En tierra lejana

500 capítulos después: los actores de Sueños de libertad recuerdan la escena que nunca olvidarán

500 capítulos después: los actores de Sueños de libertad recuerdan la escena que nunca olvidarán

La boda de Suna y Abidin salta por los aires: Kazim irrumpe y rompe la celebración

La boda de Suna y Abidin salta por los aires: Kazim irrumpe y rompe la celebración

Publicidad