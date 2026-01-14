Gabriel amenaza a Cloe con airear sus inclinaciones personales y provocar su despido de la empresa

Gabriel ha llamado a Cloe a su despacho. No le ha gustado algunas de las decisiones de producción que han tomado Marta y Cloe.

Ella, prudente, ha tratado de disculparse por lo sucedido, pero Gabriel le ha dejado claro cual es su posición. “En el momento en el que Brossard me nombró director, usted trabaja para mí”, le ha espetado.

Aunque Cloe ha tratado de defenderse diciendo que puede dar explicaciones sin problema sobre su gestión, Gabriel le ha amenazado diciendo, “a lo mejor soy yo el que tiene que llamar a París para explicarles ciertas inclinaciones personales suyas que podrían acabar provocando su despido para evitar un escándalo”. Yes que lo que Cloe no sabe es que Gabriel tiene en su poder el diario de Marta de la Reina, que podría desvelar el secreto mejor guardado de ambas… y ser muy peligroso para su reputación y futuro profesional.

Así, Gabriel le ha dejado claro que él que manda aquí es él y le ha dicho desafiante a la francesa “aquí solo hay un bando, el mío”. Cloe ha disimulado cómo ha podido el gran miedo que le ha dado la situación y ha salido del despacho susurrando, “bastardo”.