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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia propone a Miguel una nueva cita

La sobrina de Manuela se lanza y ahora es ella la que le porpone otra cita al doctor Salzar.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia propone a Miguel una nueva cita

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Damián estará dispuesto a despedir a Eduardo para cortar de raíz con los rumores sobre Begoña. Sin emabrgo, la enfermera le pedirá al patriarca que no lo haga ya que no se merece quedarse sin trabajo

Por otro lado, Digna propondrá organizar una fiesta para celebrar que la fábrica no se traslada a Marruecos y Pablo tendrá una idea: que la fiesta se celebre en la cantina.

Además, Digna animará a Marta para que abra su corazón con Fina y que resuelvan todos los malentendidos entre ellas.

Miguel irá como alma en pena por el dispensario y su casa al creer que su cita con Claudia fue un desastre. Sin embargo, la sobrina de Manuela que cada vez tendrá más dudas por lo que relamenete siente por el doctor Salazar, le propondrá una nueva cita. ¿Aceptará?

Y Pablo recibirá una misteriosa llamada de...¡Marisol! El empresario se vera con ella y la joven le desvelará una noticia que le dejará sin palabras y que cambiará para siempre su futuro. ¿Qué será? . ¿Por qué ha venido a visitarle después de tanto tiempo?

Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

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