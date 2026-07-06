Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol lo tiene claro; seguirá adelante con su embarazo con o sin el apoyo de Pablo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

La salud de Paula se está viendo empeorada por la exposición a los productos químicos, y el doctor la dará una dura noticia: debe dejar de trabajar en la fábrica.

Por otro lado, Begoña se reunirá con Eduardo para tener una conversación con él. Parece que tiene algo importante que decirle. ¿Habrá tomado una decisión respecto a su amistad?

En casa de los De la Reina, la tensión entre Tasio y su hermano Andrés seguirá presente, el hijo ilegítimo de Don Damián se sigue sintiendo inferior a su hermano. ¿Logrará superar sus celos y rencores en algún momento?

En otro orden de cosas, Mabel y Claudia volverán a tener una conversación sobre Miguel. ¿Confesará la encargada que le gusta?

Mientras tanto, Gabriel seguirá presionando a Damián para que despida a Eduardo. ¿Qué será lo siguiente que haga Gabriel? ¿Cederá Don Damián a sus presiones?

Además, Marisol volverá a verse con Pablo y se lo dejará muy claro: va a tener el bebé. La pregunta es qué piensa hacer Pablo al respecto, ¿se lo va a contar a Nieves?

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