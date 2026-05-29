Capítulo 571 de Sueños de libertad; 29 de mayo: Andrés confiesa a Valentina su historia con María y Begoña

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Salva y Mabel han roto! El cantinero quiere proteger a Mabel a toda costa, aunque conlleve romper su corazón. ¡La joven ha quedado destrozada!

Además, Nieves ha confesado a Pablo que fue partícipe de la muerte asistida del padre de Luz. Esta confesión ha decepcionado al director financiero, quien le ha recriminado haberle engañado.

Mientras tanto, Gabriel ha estallado en furia antes las declaraciones de Claudia en las que admitía preferir la dirección antigua. Y aunque ha tratado de despedirla, Marta lo ha evitado. ¿Terminará Gabriel saliéndose con la suya?

En otro orden de cosas, Miguel ha desvelado a Manuela la razón de su repentino malestar: tiene la menopausia. Esta noticia no ha sentado nada bien a la gobernanta.

Además, Fina ha decidido apostar por su amor por Marta y ha roto con Bianca. ¿Le contará también a Marta su historia con la pintora argentina?

Finalmente, Andrés ha decidido sincerarse con Valentina y le ha contado su historia con María y Begoña. Además, le ha asegurado quererla tal y como es. ¿Será este el fin de su crisis?

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