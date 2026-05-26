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Jesús Cabrero es Federico, el hermano de Eduardo en Sueños de libertad

El actor español llega a la serie interpretando a Federico, un gran empresario de éxito en el sector químico.

Jesús Cabrero es Federico, el hermano de Eduardo en Sueños de libertad

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¡Un nuevo personaje aterriza la colonia para remover las viejas heridas de Eduardo, el chófer de la familia! La llegada de Federico Trabal a Toledo no dejará a nadie indiferente.

Su irrupción rescatará las cuentas pendientes del pasado con su hermano menor y secretos familiares enterrados que amenazan con desestabilizar al chófer de los De la Reina.

En el pasado, Eduardo a pesar de estar completamente enamorado de su pareja, decidió emprender un viaje por todo el mundo creyendo que ella esperaría su vuelta con ansias.

Sin embargo, cuando regresó la realidad fue muy distinta: su amada había comenzado a salir con su hermano mayor, Federico. ¿Cómo será su encuentro con Eduardo?

Interpretado por Jesús Cabrero

Detrás de este esperado y misterioso fichaje se encuentra Jesús Cabrero, un veterano actor madrileño que cuenta con una amplia trayectoria y el cariño del público.

Con un perfil idóneo para los dramas de la época, Cabrero es recordado con enorme cariño por aparecer en más de 100 capítulos de la serie `Arrayán´ de Antena 3 y por su interpretación de Álex en `Compañeros´, uno de los grandes éxitos de la televisión.

¡Conócelo, cada tarde, en Sueños de libertad! De lunes a viernes, a las 15:45h en Antena 3.

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