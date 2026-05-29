Fina se enfrenta a su decisión más difícil y rompe su relación con Bianca: "Sigo enamorada de Marta"

Fina está muy confundida y tras hablar con Digna se da cuenta que tiene que tomar una decisión, quizás una de las más difíciles a las que ha tenido que enfrentarse.

Debe elegir entre la historia que ha construido junto a Bianca en Argentina o seguir adelante con su historia de amor con Marta y que dejó pendiente por culpa de Pelayo.

Tras muchas semanas de dudas, la joven parece tenerlo claro: está decidida a luchar por Marta.

Fina llama a Bianca para decirle que debe romper con ella porque sigue muy enamorada de la hija de Damián De la Reina. Le confiesa que le duele mucho porque ha sido muy feliz con ella, pero debe elegir.

Bianca le cuelga el teléfono y Fina rompe a llorar. Destrozada, la fotógrafa se quita la pulsera donde hay una inscripción con sus iniciales y las de Bianca: 'F-B'.

Después, Fina se desahoga con Digna. Le cuenta que está muy triste porque es consciente de que ha destrozado a Bianca y que no se lo merece: "Me duele en el alma hacerle daño" ¿Le contará Fina a Marta la relación que mantuvo con ella?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas