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Capítulo 568

Eduardo, en shock tras reencontrarse con su hermano tras mucho tiempo sin verse… ¿qué habrá sucedido entre ellos?

Damián se reúne con un nuevo proveedor que parece conocer muy bien a su chófer.

Eduardo, en shock tras reencontrarse con su hermano tras mucho tiempo sin verse… ¿qué habrá sucedido entre ellos?

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El patriarca de los De la Reina sigue adelante con sus negocios en la Industrial.

Damián se reúne con Federico, un nuevo proveedor con el que va a firmar un nuevo plan de negocio.

Cuando se están despidiendo, Eduardo aparece en la fábrica y se encuentra con ese hombre al que conoce muy bien. ¡Es su hermano!

Ambos se notan distantes y fríos. Llevan mucho tiempo sin saber el uno del otro y empiezan a lanzase reproches.

Damián se queda muy sorprendido. ¡Menuda casualidad! ¿Qué habrá sucedido entre Eduardo y Federico?

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