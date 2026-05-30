Albany anima a Sonia a luchar por su relación con Can: “Ve a por él”

Ruth y Lidia hablan con una azafata para que permita a su hermana Sonia subir a un avión en busca del amor de su vida.

Las hermanas Beched insisten en que “por fin ha encontrado a un buen hombre” dando la importancia a como Can quiere a su hermana. “Es un hombre que la quiere a pesar de sus malos hábitos” han asegurado Ruth y Lidia.

¿Conseguirá Sonia subir a ese avión? No te pierdas el penúltimo capítulo de ¿A qué estás esperando? el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

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