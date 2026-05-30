¿De qué conoces a Gabriel Ignacio? Descúbrelo todo sobre el actor que interpreta a Antoine Brossard en Sueños de libertad

Después de dos años oyendo hablar de Antoine Brossard, por fin hemos puesto cara al magnate y dueño de la perfumería Brossard-De la Reina. El empresario llegó a Toledo para revolucionar el futuro de la fábrica tras anunciar su traslado a Marruecos.

Si eres un fiel seguidor de las series de televisión españolas, el rostro de Gabriel Ignacio, el actor que le da vida en la ficción, te resultará muy familiar. El actor bilingüe cuenta con un recorrido impecable en la pequeña pantalla, habiendo formado parte de grandes producciones de diversos géneros.

El rostro de Gabriel Ignacio es muy reconocido en Antena 3, pues cuenta con un largo recorrido en algunas de las series más míticas de la cadena: 'Un paso adelante', 'SMS:Sin miedo a soñar'o 'Lobos' son solo algunas de ellas.

Además, su polivalencia le ha permitido abarcar otros proyectos más cómicos como el mítico 'Museo Coconut'o 'La sopa boba'.

En los últimos años, el actor no ha parado de trabajar en proyectos de gran envergadura, destacando su aparición en 'Patria' y en el misterio de 'Alta Mar'.

Su dominio del francés, clave para ser Antoine Brossard

Nacido en Berck-sur-mer (Francia), Gabriel Ignacio posee la doble nacionalidad y es completamente bilingüe. Esta cualidad, sumada a sus habilidades artísticas adicionales como el canto y la guitarra, le convierten en la elección perfecta para meterse en la piel de Antoine Brossard, aportando al personaje esa autenticidad, ese acento y ese aire cosmopolita de la alta perfumería francesa de los años 50.

¿Cómo será el paso de Gabriel Ignacio por Sueños de Libertad? Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.