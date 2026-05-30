Cihan rechaza divorciarse de Alya esta semana en En tierra lejana: "Quiero seguir con nuestro matrimonio"

¡Cihan debe tomar una decisión sobre su matrimonio con Alya! Y es que, la joven le pidó el divorcio a su marido después de descubrir su relación con Mine.

Esta drástica decisión no agradó en absoluto a Cihan, quien, a pesar de su rechazo inicial, terminó firmando este documento que ponía fin a su vínculo con la doctora.

Sin embargo, todo cambiará cuando el jefe de los Albora anuncie su veredicto frente a los jueces y junto a Alya, que quedará en shock al descubrir que su marido, ¡ha decidido continuar con su matrimonio!: "La respeto muchísimo y la quiero".

¿Conseguirá Alya que firme el divorcio? ¿Podrá el matrimonio superar esta crisis? No te pierdas los nuevos capítulos de En tierra lejana el lunes y el martes, a las 23 horas en Antena 3. ¿No puedes esperar? Ya están disponibles en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas