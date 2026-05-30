Avance
Cihan rechaza divorciarse de Alya esta semana en En tierra lejana: "Quiero seguir con nuestro matrimonio"
El jefe de los Albora rechaza divorciarse de la enfermera después de que ella descubriera su aventura con Mine.
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¡Cihan debe tomar una decisión sobre su matrimonio con Alya! Y es que, la joven le pidó el divorcio a su marido después de descubrir su relación con Mine.
Esta drástica decisión no agradó en absoluto a Cihan, quien, a pesar de su rechazo inicial, terminó firmando este documento que ponía fin a su vínculo con la doctora.
Sin embargo, todo cambiará cuando el jefe de los Albora anuncie su veredicto frente a los jueces y junto a Alya, que quedará en shock al descubrir que su marido, ¡ha decidido continuar con su matrimonio!: "La respeto muchísimo y la quiero".
¿Conseguirá Alya que firme el divorcio? ¿Podrá el matrimonio superar esta crisis? No te pierdas los nuevos capítulos de En tierra lejana el lunes y el martes, a las 23 horas en Antena 3. ¿No puedes esperar? Ya están disponibles en atresplayer.
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