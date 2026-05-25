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Capítulo 567

Nieves decide quedarse en Toledo ante las amenazas de Don Agustín, pero oculta la verdad a su familia

La enfermera teme que el párroco la denuncie por la muerte del padre de Luz, así que no puede marcharse a Tarragona.

Nieves decide quedarse en Toledo

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El futuro de Nieves pende de un hilo, concretamente de que Don Agustín no encuentre ninguna prueba que pueda incriminarla por haber ayudado al padre de Luz a cumplir su última voluntad.

La enfermera estaba dispuesta a marcharse a Tarragona, pero las inquietantes visitas de Don Agustín le han hecho cambiar de opinión. Y es que, el cura de la colonia pasó de lanzar sutiles indirectas a hacer graves acusaciones sobre su responsabilidad en la muerte de Alberto.

La madre de los Salazar, temerosa de que Don Agustín pueda encontrar cualquier rastro que la condene por ello ha decidido quedarse en la colonia, aunque no ha contado a su familia la verdadera razón de esta decisión.

“Me quedo únicamente por los chicos”: Sin embargo, Nieves ha dejado claro a Pablo que no lo hace por su matrimonio, sino por el dolor que causaría en Miguel y Mabel su marcha a Tarragona. ¿Descubrirán la razón verdadera de esta decisión?

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