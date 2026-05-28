¡Disparo mortal! Beatriz mata a Álvaro en un acto desesperado para salvar a Juanito

Beatriz había quedado con Álvaro tras el robo de las joyas de Begoña. Todo parecía ir bien hasta que Álvaro le ha confesado que no es suficiente. Esas joyas no le valen, quiere más dinero.

Por eso le dice a Beatriz que ha secuestrado al pequeño de la familia. Está convencido de que Gabriel pagará una gran suma de dinero por recuperar a Juanito, pero ella no va a permitirlo.

Le dice a Álvaro que se marche, pero que deje libre al niño. Sin embargo, Álvaro está dispuesto a todo. Si no le paga, acabará con la vida del pequeño.

Beatriz, al límite, golpea a Álvaro con un tronco de un árbol y después le apunta con la pistola que él levaba bajo la chaqueta.

La joven no va a permitir que nadie la separe de Juanito y… ¡mata a Álvaro de un disparo!

Beatriz, en shock por lo que acaba de pasar, deja tirado el cadáver del que fue su amante para después coger las joyas, el arma y a Juanito.

Beatriz se marcha de allí sin darse cuenta de que el chupete del bebé se ha quedado en el asiento de atrás… ¿Qué pasará?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas