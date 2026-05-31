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Gabriel y Álvaro, los dos hombres que han revolucionado la vida de Beatriz en Sueños de libertad

El paso de Beatriz por la serie más vista de la televisión siempre estará marcado por Gabriel, el amor imposible que sigue atándola a su pasado y Álvaro, el hombre que terminó empujándola hasta su lado más oscuro.

Gabriel y Álvaro, los dos hombres que han revolucionado la vida de Beatriz en Sueños de libertad

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Las cosas se complican para Beatriz. Cuando conocimos a la que ahora es la niñera del pequeño Juanito, descubrimos que esa misteriosa mujer era en realidad....¡la mujer de Gabriel!

Beatriz había vuelto a España, después de vivir mucho tiempo en México, dispuesta a recuperar a su marido.

Sin embargo, empujada por Álvaro, se vio envuelta en un oscuro cúmulo de secretos y chantajes provocando que no dudase en cambiar su identidad y pasar a llamarse Antonia para ganarse a Begoña y hacer daño a Gabriel desde dentro, desde su propia casa.

Al final Beatriz ha sido hasta capaz de mancharse las manos de sangre con Álvaro, ese hombre que le volvía loca, pero también le hizo sacara a luz su lado más ocuro y peligroso.

Beatriz o Antonia, dos nombres para una mujer que esconde muchas luces y sombras cuyo paso por Toledo se ha visto marcado por Gabriel y Álvaro, los hombres de su vida. Repasamos su relación con ambos.

Gabriel y su pasión desbordada

Gabriel y Beatriz se casaron en México, pero él la abandonó y eso es algo que la joven nunca ha podido perdonárselo. Gabriel volvió a España y se casó con Begoña sin poder imaginarse que Beatriz volvería para intetar recuperar el lugar que le correnpondía.

Gabriel se reencuentra con su pasado: ¡Beatriz, su mujer, llega a Toledo!

Al principio, todo era rencor, reproches y resentimiento que dieron paso a que viejas heridas, que parecían cerradas, volviesen a abrirse. Beatrizchantajeó a su marido: si no le daba el dinero que pedía, le contaria toda la verdad a Begoña.

Además, Beatriz supo ganarse la confianza de la enfermera y consiguió convertirse en la niñera del pequeño Juanito. Supo jugar tan bien sus cartas que hasta se metió en su casa como interna mientras le seguía pidiendo cada vez más dinero.

Beatriz se convierte en la niñera de Juanito

Tras varios meses de chantajes y muchas cuentas pendientes, el amor volvió a llamar a su puerta. Gabriel al principio se resisitía, pero ya era tarde: había vuelto a caer en las redes de Beatriz.

Ninguno de los dos se habían olvidado de esa relación y ambos se dieron cuenta de que seguián enamorados el uno del otro. Beatriz quería recuperarlo, pero Gabriel no quería que Begoña supiese lo que les unía realmente. Sabía que si lo descubría, ella lo alejaría para siempre de lo que es más importante para él: su hijo Juanito. Pero...¿qué pasará ahora? , ¿volverán a acaer en la tentación o pondrán freno a sus sentimientos?

Begoña, a punto de pillar a Gabriel y Beatriz besándose

Álvaro: su relación más peligrosa

La relación entre Beatriz y Álvaro enSueños de libertadcomenzó como una alianza marcada por la pasión y la necesidad, pero terminó convirtiéndose en una historia peligrosa y destructiva.

Álvaro llegó a Toledo siguiendo a Beatriz. Quería una vida mejor y alejarse de la mala vida llena de robos y mentiras, pero era demasiado avaricioso. Insistía a Beatriz para que le pidiera cada vez más dinero a Gabriel y hasta fue capaz de matar a Pelayo por proger a "su morena" como él cariñosamente la llamaba.

Álvaro, el amante de Beatriz, llega a Toledo: “Te he echado mucho de menos”

Luego empezó a trabajar en la fábrica y empezó a meterse en una peligrosa espiral que amenazaba con arrastrar a Beatriz y ella no estaba dispuesta a pagar ese precio. Álvarorobó los camiones de la fábrica, robó las joyas de Begoña y Beatriz fue descubriendo a un Álvaro que prefería no tener cerca.

Además los celos entraron en acción y Álvaro se dio cuenta de que Beatriz no había olvidado a su marido.

La situación terminó descontrolándose por completo cuando él secuestró al pequeño Juanito y la amenzó con acabar con la vida del pequeño si no huía con ella. Y es que para Beatriz, al igual que para Gabriel, el pequeño de la familia era y es lo más importante.

Álvaro roba a Begoña y secuestra a Juanito

El desenlace fue trágico: Beatriz, desesperada por salvar al niño y frenar a Álvaro, terminó disparándole con su propia pistola mtando al que era su amante. La joven ha escrito así el final de la historia del hombre que le devolvió la ilusón y dejándonos claro que es capaz de todo con tal de defender lo que más quiere.

¡Disparo mortal! Beatriz mata a Álvaro en un acto desesperado para salvar a Juanito

¿Será también capaz de todo por recuperar su matrimonio con Gabriel? Descúbrelo, de lunes a viernes a las 15:45h, en Antena 3.

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