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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubre un brazalete con la inicial de Bianca, ¿Fina le confesará la verdad?

La hija de Damián sospecha que un regalo así no lo puede hacer una simple amiga.

Fina

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Claudia y Miguel tendrán un bonito acercamiento después de que la encargada agradeciera su dedicación a Manuela. ¿Estará surgiendo el amor entre ellos?

Además, Manuela continuará con sus malestares tras descubrir que está con la menopausia. ¿se haráa a la idea de esta nueva etapa?

Mientras, Salva vivirá una situación límite en la cantina, así que Tasio dará la cara por él y tratará de poner paz.

En otro orden de cosas, Begoña reconocerá a Álvaro como el novio de Beatriz cuando Gorito delate al difunto camionero. ¿Descubrirá también Gabriel la realidad de esta pareja?

Además, Federico y Eduardo vivirán un tenso momento lleno de reproches y marcado por una inesperada confesión. ¿De qué se tratará?

Finalmente, Marta descubrirá un brazalete grabado con las iniciales de Fina y Bianca y la fotógrafa deberá decidir si confesarle de quién se trata esa “B”. ¿Se atreverá a hacerlo?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad y descubre todas las respuestas con atresplayer!

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