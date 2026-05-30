Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubre un brazalete con la inicial de Bianca, ¿Fina le confesará la verdad?
La hija de Damián sospecha que un regalo así no lo puede hacer una simple amiga.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Claudia y Miguel tendrán un bonito acercamiento después de que la encargada agradeciera su dedicación a Manuela. ¿Estará surgiendo el amor entre ellos?
Además, Manuela continuará con sus malestares tras descubrir que está con la menopausia. ¿se haráa a la idea de esta nueva etapa?
Mientras, Salva vivirá una situación límite en la cantina, así que Tasio dará la cara por él y tratará de poner paz.
En otro orden de cosas, Begoña reconocerá a Álvaro como el novio de Beatriz cuando Gorito delate al difunto camionero. ¿Descubrirá también Gabriel la realidad de esta pareja?
Además, Federico y Eduardo vivirán un tenso momento lleno de reproches y marcado por una inesperada confesión. ¿De qué se tratará?
Finalmente, Marta descubrirá un brazalete grabado con las iniciales de Fina y Bianca y la fotógrafa deberá decidir si confesarle de quién se trata esa “B”. ¿Se atreverá a hacerlo?
¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad y descubre todas las respuestas con atresplayer!
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