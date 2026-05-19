Capítulo 563
Los De la Reina, impactados ante la terrible decisión de Antoine Brossard: “Vamos a trasladar la fábrica a Marruecos”
El dueño de la fábrica ha comunicado esta inesperada medida que pone en peligro el futuro de la colonia.
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¡Se vienen curvas en la colonia! La familia De la Reina era consciente de que la llegada de Antoine Brossard a Toledo era un mal augurio, pero jamás hubiera esperado que esto supusiera la peor de las consecuencias. Y es que, el magnate les ha comunicado el traslado de la fábrica a Marruecos.
Antes de conocer esta triste decisión, Digna ha dejado claro a Brossard que la perfumera es una gran familia que se ha construido con el trabajo y el sudor de Damián y Gervasio: “Esta fábrica es algo más que estadísticas y números”.
“He visto una perfumera con historia, talento y alma”: Aunque el francés ha bañado en elogios a la fábrica, nada ha podido cambiar una decisión que ya estaba tomada. El robo de los camiones, sumado a las malas cifras de los últimos meses, han llevado al magnate a comunicar… ¡que traslada la fábrica a Marruecos!
La familia De la Reina se ha quedado sin palabras ante esta drástica decisión y ni siquiera ha podido reaccionar ante una amenaza que pone en jaque el futuro de la colonia. ¿Podrán convencer de lo contrario a Antoine o será el fin de la perfumera?
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