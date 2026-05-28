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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina, entre la espada y la pared… ¿Marta o Bianca?

La joven se enfrenta a su decisión más difícil desde su llegada a Toledo.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina, entre la espada y la pared… ¿Marta o Bianca?

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Salva romperá con Mabel para protegerla. Sabe que su relación con ella está en peligro y preferirá distanciarse de ella para no hacerle daño.

Por otro lado, aunque al principio no quería contarle nada a su marido, Nieves le acabará confesando a su marido que ayudó a morir al padre de Luz. ¡Pablo se quedará en shock y muy decepcionado!

Beatriz estará muy angustiada por la muerte de Álvaro y tendrá una pesadilla con él en la que el joven aparecerá y le culpará de su muerte. ¿Descubrirán pronto que ella acabó con su vida?

Además, Gabriel estará muy enfadado con los titulares de la prensa donde Caludia afirmará que prefería la dirección de la antrigua empresa. El empresario estará a punto de despedirla. ¿Lo hará?

Y Fina, tras confesarle a Digna que Bianca fue su amor en Argentina, decidirá tomar una decisión. Está muy enamorada de Marta, pero no ha podido olvidar a Bianca...la matriarca de los Merino le dirá que tome una decisión. ¿Qué pasará?

La joven estará llena de dudas: o rompe el corazón de Bianca o de Marta.

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