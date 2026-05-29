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Capítulo 571

Salva sacrifica su relación con Mabel para protegerla: "Es lo mejor"

El cantinero ha dejado a la joven ante las amenazas de Pablo y su enfrentamiento con los trabajadores.

Salva sacrifica su relación con Mabel para protegerla

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¡La relación de Salva y Mabel vuelve a estar al límite! Después de darse una segunda oportunidad, los problemas han vuelto a la cantina.

Por un lado, tras la falsa acusación de Álvaro, Salva se ha convertido en la persona más odiada por los trabajadores de la fábrica, lo que también ha afectado a Mabel. Además, las amenazas de Pablo tampoco han sentado nada bien.

Esta triste situación ha llevado a Salva a tomar la dolorosa decisión dejar a Mabel, no porque no la quiera, sino para protegerla: “Es lo mejor”.

La pequeña de los Salazar no ha dado crédito a estas palabras y se ha negado a aceptar esta dura realidad, pero el cantinero no ha dado su brazo a torcer.

“Los dos podemos con todo”: Esta noticia ha destrozado a la joven, que se ha marchado de la cantina con el corazón roto y sin entender por qué Salva no quiere luchar por su relación. ¿Será un adiós definitivo?

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