Pablo, muy enfadado tras descubrir que Nieves ayudó a morir al padre de Luz: "¿Cómo has sido capaz de matar a alguien?"

Don Agustín no deja a Nieves en paz y no va a parar hasta demostrar que ella estuvo involucrada en la muerte de Alberto, el padre de Luz.

La enfermera, la cual no quería contarle nada a su marido, se siente acorralada por lo que decide confesarle toda la verdad a Pablo. ¡El patriarca de los Salazar no da crédito a lo que acaba de escuchar!

Pablo se muestra muy decepcionado y engañado por su mujer. Le dice que no puede creerse que haya sido capaz de matar a alguien.

Nieves intenta explicarse. Le dice que ella solo ayudó a ese hombre a morir porque Alberto estaba sufriendo mucho y quería poder ayudarle a acabar con ese sufrimiento.

Pablo no reconoce a su mujer y le dice que no puede creerse que haya estado castigándole por su infidelidad con Marisol cuando ella ha estado ocultándole años un delito. ¿Será este el fin del amtrimonio entre Pablo y Nieves?

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