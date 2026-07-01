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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard toma la decisión final sobre el traslado de la fábrica

Cloe comunica a los De la Reina si el hijo de Antoine ha decidido trasladar la producción a Marruecos o mantenerla en Toledo.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard toma la decisión final sobre el traslado de la fábrica

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad….

Los rumores de una supuesta aventura entre Eduardo y Begoña pondrán contra las cuerdas a sus protagonistas. Por un lado, Begoña se verá obligada a explicar a Julia la razón por la que Gabriel está muy enfadado.

Además, el director de la perfumera se enfrentará a Damián y exigirá el despido inmediato del chófer de los De la Reina. ¿Cederá el patriarca de los De la Reina ante esta dura petición o defenderá a su trabajador?

Mientras, Fina y Cloe tendrán un amistoso acercamiento en el que la francesa elogiará sus retratos y le deseará toda la suerte del mundo para encontrar un nuevo trabajo.

En otro orden de cosas, Miguel y Claudia por fin tendrán su ansiado picnic en el campo. Allí, una inesperada confesión del hermano mayor de los Salazar dejará sin palabras a la encargada. ¿De qué se tratará?

Además, Félix cargará contra Tasio por la discusión que tuvo con Antoine el día en el que el magnate francés falleció. Sin embargo, el hijo de Damián dejará claro que la muerte de Brossard solo se debe a la falta de sus pastillas. ¿Descubrirá Félix su secreto?

Finalmente, Cloe llegará a la casa de los De la Reina para comunicar la decisión final de Hugo Brossard sobre el futuro de la fábrica. ¿Se quedará finalmente en Toledo o cumplirá los deseo de su padre y trasladará la producción a Marruecos?

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