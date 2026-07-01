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Capítulo 594

Tasio acusa a Marta de sabotear su matrimonio tras la llamada de Carmen y ella estalla: "Deberías haber mantenido la bragueta quieta"

La sevillana ha llamado para preguntarle a Marta si es cierto que han contratado a Paula en la fábrica.

Tasio acusa a Marta de sabotear su matrimonio tras la llamada de Carmen y ella estalla: "Deberías haber mantenido la bragueta quieta"

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La incorporación de Paula como operaria de la colonia ha revolucionado a los De la Reina, ¡e incluso ha llegado a oídos de Carmen!

La joven ha llamado a Marta para pedir explicaciones por esta decisión y, cuando la hija de Damián estaba tratando de justificarse, Tasio ha entrado en el despacho, tratando, sin éxito, de ponerse en contacto con su mujer.

El De la Reina se ha quedado sin palabras tras descubrir que Carmen ya sabe que Paula está trabajando en la colonia y ha perdido el control, ¡acusando a Marta de que esta llamada forma parte de su plan para evitar la venta de La Industrial!

Esta falsa acusación ha desatado la ira de Marta, que ha dejado muy claro a su hermano que ella no tiene nada que ver: “Yo no tomo decisiones basadas en el rencor, por mucho que me hayas decepcionado”.

Sin embargo, Tasio no ha dado su brazo a torcer: está convencido de que Marta es la responsable de que Carmen haya descubierto las últimas noticias sobre Paula: “Quieres acabar con mi matrimonio”, le ha recalcado a su hermana.

Estas palabras han hecho mucho daño a Marta, que ha dejado claro que él es el único responsable del fin de su matrimonio y que tendría que “haber mantenido la bragueta quieta”.

No obstante, Tasio ha hecho oídos sordos a su hermana y ha dirigido unas últimas palabras: “Me llevas teniendo engañado todo este tiempo, pero me estoy dando cuenta de la clase de persona que eres”.

Finalmente, la hija de Damián se ha marchado furiosa del despacho. Parece ser que, lejos de calmar las tensión que respira la fábrica, Marta y Tasio no dan tregua en su guerra particular. ¿Podrán reconciliarse?

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