Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 589

Tasio pierde el control cuando Brossard lo llama bastardo y...¡le tira un vaso de agua!

El hijo de Damián se ha presentado borracho ante el magnate y le ha reprochado haberles destrozado la vida.

Tasio pierde el control después de que Brossard le llamara bastardo… ¡y le tira un vaso de agua!

Publicidad

Los De la Reina no está atravesando su mejor momento familiar. La venta de La Industrial para salvar la perfumera ha abierto una crisis entre Damián y Tasio que parece imposible de cerrar.

Al joven no solo le molesta vender la empresa que fundó con su padre, también le duele sentirse un hijo de segunda y no ha dudado en reprochárselo al resto de la familia.

Mientras tanto, Antoine Brossard ha aceptado encantado la contraoferta de Damián, quien a su vez ha encontrado una empresa interesada en comprar La Industrial.

Andrés se ha reunido con el magnate francés para comunicarle esta noticia, pero Tasio se ha presentado borracho para cantarle las cuarenta a Brossard: “Me intriga saber qué siente alguien que le ha destrozado la vida a una familia entera”, ha reprochado el hijo de Damián.

Y aunque Andrés ha tratado de pararle los pies a su hermano, no ha podido conseguirlo, porque Tasio ha continuado ofendiendo a dueño de Brossard: “¿Por qué no se vuelve a su país, o a dar por saco a Marruecos?”

Sin embargo, Antoine no se ha quedado callado y le ha respondido de forma muy dolorosa, ¡llamando Bastardo a Tasio!: “Su padre debió haber enseñado modales al bastardo antes de darle un puesto en su empresa”.

Estas palabras no han sentado nada bien al joven De la Reina, que ha perdido por completo el control y le ha lanzado un vaso de agua a Brossard, desatando la furia del magnate.

Finalmente, Andrés ha conseguido echar a Tasio del despacho y se ha disculpado con el francés, que no ha dado crédito a este momento surrealista. ¿Está en peligro la firma de Damián? ¿Se disculpará Tasio?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta recibe una llamada de Bianca, ¿se lo contará a Fina?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta recibe una llamada de Bianca, ¿se lo contará a Fina?

Capítulo 589 de Sueños de libertad; 24 de junio: Cloe encuentra un comprador para La Industrial, ¡el tiempo corre en contra de Tasio!

Capítulo 589 de Sueños de libertad; 24 de junio: Cloe encuentra un comprador para La Industrial, ¡el tiempo corre en contra de Tasio!

Tasio pierde el control después de que Brossard le llamara bastardo… ¡y le tira un vaso de agua!

Tasio pierde el control cuando Brossard lo llama bastardo y...¡le tira un vaso de agua!

“Siempre has creído en mí”: Miguel perdona a Nieves y sellan su reconciliación con un emotivo abrazo
Capítulo 589

“Siempre has creído en mí”: Miguel perdona a Nieves y sellan su reconciliación con un emotivo abrazo

Beatriz carga contra Begoña y hace correr el rumor sobre su aventura con Eduardo: “Es un escándalo”
Capítulo 589

Beatriz carga contra Begoña y hace correr el rumor sobre su aventura con Eduardo: “Es un escándalo”

Luz vuelve a agradecer a Nieves su valentía antes de marcharse a Barcelona: “Mi padre descansa en paz gracias a ti”
Capítulo 589

Luz vuelve a agradecer a Nieves su valentía antes de marcharse a Barcelona: “Mi padre descansa en paz gracias a ti”

La doctora Borrell regresa con Luis, pero antes se ha despedido de Nieves, volviendo a agradecer su ayuda y su valentía.

Atakan Özkaya y Dilin Döğer en España
La pareja del momento

De Mardin a Barcelona: Atakan Özkaya y Dilin Döğer presumen de su amor en España

Los actores están disfrutando de unos días muy especiales en España. Ambos han compartido varias fotos desde Barcelona, donde se les ha podido ver recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Seyran

"No quiero ser padre": el durísimo desprecio de Ferit que deja a Seyran destrozada

Çiğdem Sakarya es Frikiye

El sorprendente guiño que une Una nueva vida y En tierra lejana: ¿te habías dado cuenta?

¿Dónde hemos visto a los actores de Ágata y Lola? Este es su pasado en Antena 3

¿Dónde hemos visto a los actores de Ágata y Lola? Este es su pasado en Antena 3

Publicidad