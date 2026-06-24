Tasio pierde el control cuando Brossard lo llama bastardo y...¡le tira un vaso de agua!

Los De la Reina no está atravesando su mejor momento familiar. La venta de La Industrial para salvar la perfumera ha abierto una crisis entre Damián y Tasio que parece imposible de cerrar.

Al joven no solo le molesta vender la empresa que fundó con su padre, también le duele sentirse un hijo de segunda y no ha dudado en reprochárselo al resto de la familia.

Mientras tanto, Antoine Brossard ha aceptado encantado la contraoferta de Damián, quien a su vez ha encontrado una empresa interesada en comprar La Industrial.

Andrés se ha reunido con el magnate francés para comunicarle esta noticia, pero Tasio se ha presentado borracho para cantarle las cuarenta a Brossard: “Me intriga saber qué siente alguien que le ha destrozado la vida a una familia entera”, ha reprochado el hijo de Damián.

Y aunque Andrés ha tratado de pararle los pies a su hermano, no ha podido conseguirlo, porque Tasio ha continuado ofendiendo a dueño de Brossard: “¿Por qué no se vuelve a su país, o a dar por saco a Marruecos?”

Sin embargo, Antoine no se ha quedado callado y le ha respondido de forma muy dolorosa, ¡llamando Bastardo a Tasio!: “Su padre debió haber enseñado modales al bastardo antes de darle un puesto en su empresa”.

Estas palabras no han sentado nada bien al joven De la Reina, que ha perdido por completo el control y le ha lanzado un vaso de agua a Brossard, desatando la furia del magnate.

Finalmente, Andrés ha conseguido echar a Tasio del despacho y se ha disculpado con el francés, que no ha dado crédito a este momento surrealista. ¿Está en peligro la firma de Damián? ¿Se disculpará Tasio?

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