65 años del nacimiento de Lady Di: el recuerdo imborrable que mantiene vivo el príncipe Guillermo

Hay figuras que, pese al paso del tiempo, siguen ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva. Y Diana, princesa de Gales, es una de ellas.

Este 1 de julio, la que fue conocida mundialmente como Lady Di habría cumplido 65 años, una fecha que vuelve a poner el foco en el legado de una mujer que revolucionó la monarquía británica con su cercanía, su compromiso social y una personalidad que trascendió los muros de palacio.

Casi tres décadas después de su muerte, su recuerdo sigue muy presente, especialmente en la vida de su hijo mayor, el príncipe Guillermo, que en numerosas ocasiones ha reconocido cuánto echa de menos a su madre y el impacto que su ausencia ha tenido en su vida personal y familiar.

Diana de Gales con su hijo Guillermo en brazos | Gtres

El último recuerdo público

Aunque el príncipe Guillermo rara vez comparte aspectos de su vida privada, cada cierto tiempo encuentra la forma de rendir homenaje a la memoria de su madre. Su gesto más reciente llegó con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido, cuando publicó en su perfil de Instagram una entrañable fotografía de su infancia junto a Diana de Gales.

En la imagen aparece siendo un bebé, en brazos de su madre, rodeados de un campo de flores, una instantánea que refleja la complicidad y el cariño que siempre existió entre ambos.

Junto a la fotografía, el heredero al trono quiso dedicar unas palabras a todas las personas que, como él, afrontan esa fecha con la ausencia de un ser querido: "Recordando a mi madre, hoy y todos los días. Pensando en todos aquellos que hoy recuerdan a alguien a quien quieren. Feliz Día de la Madre. W".

Con este sencillo pero emotivo mensaje, Guillermo volvió a demostrar que, casi tres décadas después de la muerte de Lady Di, su recuerdo continúa muy presente en su día a día.

Diana de Gales con su hijo Guillermo en brazos | Gtres

Una madre que rompió los protocolos

Más allá de su papel como princesa de Gales, Diana siempre quiso ser, ante todo, madre. Con Guillermo y Enrique adoptó un modelo de crianza muy diferente al que tradicionalmente había seguido la familia real británica, priorizando el cariño, la cercanía y el tiempo compartido por encima del estricto protocolo.

Convencida de que sus hijos debían crecer con los pies en la tierra, se esforzó por ofrecerles una infancia lo más normal posible. Era habitual verla llevándolos al cine, a parques de atracciones o incluso a restaurantes de comida rápida, experiencias poco frecuentes para unos niños destinados a ocupar un lugar destacado en la monarquía.

Diana de Gales con sus hijos Guillermo y Enrique y el Rey Carlos III | Gtres

Pero, además, Diana quiso que conocieran desde pequeños realidades muy distintas a la que vivían en palacio. Los acompañaba en algunas de sus visitas a hospitales, centros de acogida y organizaciones benéficas para inculcarles valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso con los más vulnerables.

Su forma de entender la maternidad también rompió con las costumbres de la Casa Real, puesto que no dudaba en abrazar, besar y mostrar afecto a sus hijos en público, fortaleciendo así su vínculo. Una educación que, años después, tanto Guillermo como Enrique han reconocido como una de las mayores herencias que les dejó su madre.