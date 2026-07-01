Antena 3 estrena en septiembre Las hijas de la criada, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega

Ambientada en la Galicia de principios del siglo XX, la ficción, basada en la novela de Sonsoles Ónega con el mismo nombre, Las hijas de la criada, arranca con el nacimiento de dos niñas en el Pazo de Espíritu Santo. Aunque comparten padre, pertenecen a familias de distinta condición social, una circunstancia que desencadenará un giro decisivo.

La decisión que toma Renata tras dar a luz cambia el destino de ambas familias y da inicio a una trama protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi, que podrá verse en abierto en septiembre en Antena 3.

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