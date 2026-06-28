Avance semanal de Sueños de libertad: Fina descubre que Marta le ocultó la llamada de Bianca

Esta semana promete y mucho. Van a pasar muchas cosas en Sueños de libertad.

Tasio intentará convencer a su padre para que no venda la Industrial. ¿Lo conseguirá? Mientras tanto. Félix, el abogado de Brossard se presentará de nuevo en Toledo y les comunicará a todos que no sabe si Hugo Brossard, el heredero de Antoine, tiene intención o no de trasladar o no en la fábrica a Marruecos.

Cloe y Félix en el capítulo 596 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Por otro lado, Andrés y Begoña hablarán sobre los rumores que señalan a la enfermera que dicen que ella mantiene una relación con Eduardo, el chófer de casa de los De la Reina. El hijo de Damián apoyará a Begoña y le mostarará todo su cariño. ¿Habrá un acercamiento entre ambos?

Andrés y Begoña en el capítulo 592 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Además, Pablo llegará a la conclusión de que Salva no es el hombre más indicado para su hija y Mabel se enfrentará a él. Está dispuesta a todo con tal de luchar por su relación con Salva.

Por su parte, el cantinero estará dispuesto a hacerse con un negocio propio para demostrarle a Pablo que no le falta ambición y planes de futuro: abrirá una cantina propia si se cierra la colonia.

Fina se sentirá que no ha cerrado del todo su historia con Bianca y se desahogará con Digna. Después, la joven descubrirá que Marta le ocultó que Bianca llamó a casa de los De la Reina preguntando por ella y que se lo ocultó. ¿Cómo reaccionará ella?, ¿Y Marta le dará alguna explicación?

Fina y Digna en el capítulo 592 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Miguel el confesará a a Mabel que cree que le gusta Claudia y le propondrá una cita en el campo. ¿La sobrina de Manuela también se esatrá enamorando de él?

Miguel y Claudia en el capítulo 595 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Carmen llamará por teléfono y Claudia le acabará contando que Paula está trabajando en la fábrica. ¿Cómo se lo tomará ella?

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.